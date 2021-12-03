Более 300 учебных заведений России ввели программы для прокачки цифровых компетенций

ИННОПОЛИС, 3 декабря. /ТАСС/. Свыше 300 учебных заведений в РФ ввели адаптированные программы для прокачки цифровых компетенций с начала этого учебного года. Об этом в видеообращении на форуме о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days в Татарстане сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"Президент Владимир Путин определил цифровую трансформацию одной из пяти национальных целей развития. И наша приоритетная задача - подготовить профессиональные кадры для цифровой экономики. В марте этого года на совещании с ректорами вузов в Иннополисе мы с вами определили ключевые векторы цифровизации образования. Тогда был взят курс на актуализацию профессиональных образовательных программ под запросы рынка. И с начала этого учебного года уже 340 учебных заведений ввели адаптированные программы для прокачки цифровых компетенций", - сказал Чернышенко.

По его словам, повышение квалификации прошли свыше 16 тыс. преподавателей, методистов. Было актуализировано более 10 тыс. образовательных программ.

"Эта работа проводилась как раз на базе опорного образовательного центра "Иннополис". Меньше чем за год он стал одной из ключевых площадок страны по подготовке новых программ в сфере среднего и высшего профессионального образования. На сегодняшний день к работе присоединилось более 500 вузов и ссузов, а также около 400 компаний из большинства регионов нашей страны", - сказал Чернышенко.

Он подчеркнул важность того, что часть программ вузы адаптировали под запросы регионов и конкретных якорных работодателей. "Благодаря этому в ближайшие годы рынок получит специалистов, обладающих цифровыми компетенциями, в которых рынок очень нуждается", - отметил Чернышенко.