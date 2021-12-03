В Ялте восстановили газоснабжение всех абонентов после урагана

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Газоснабжение всех абонентов Ялты, нарушенное после урагана, восстановлено, сообщила в пятницу в своем Telegram-канале глава ялтинской администрации Янина Павленко.

"Работы по ликвидации последствий бури продолжаем. К электроэнергии осталось подключить четырех абонентов. К газу - подключены все", - написала Павленко, уточнив, что из 200 поваленных ураганом деревьев осталось распилить и убрать еще 80.

В борьбе с последствиями урагана задействовано 66 единиц техники и 459 человек.

На Крым за неделю дважды обрушивался ураган. В понедельник пострадали пять человек, в Ялте затонула яхта. В ночь на среду ветер сопровождался снегопадом, при этом обошлось без пострадавших. Оба раза в регионе происходили многочисленные отключения электроэнергии.

ГУ МЧС по республике вновь предупредило о сильных дождях и ветре с порывами до 25 м/с в пятницу и субботу в Крыму.