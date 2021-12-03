В Москве выберут самые удобные пункты приема новогодних елок для переработки

МОСКВА, 3 декабря./ТАСС/. Новое голосование запустили на проекте "Активный гражданин". Теперь горожане смогут выбрать пункты приема новогодних елок для переработки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В проекте "Активный гражданин" началось голосование по выбору самых удобных пунктов приема новогодних елок", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, акция "Елочный круговорот" проводится в столице с 2016 года. В первый год работал всего лишь один пункт приема елей, а прошлой зимой их было 549.

"При этом 112 площадок выбрали участники голосования на платформе "Активный гражданин". Главные цели акции - грамотная утилизация новогодних деревьев и привлечение внимания к теме раздельного сбора мусора", - сказал Бирюков.

Для того чтобы узнать, где находится ближайший пункт, необходимо указать свой административный округ, после чего на экране отобразятся доступные адреса. Участники смогут проголосовать за самый удобный для них пункт приема в своем округе или предложить альтернативные адреса для новых площадок. Пункты приема откроют во всех округах столицы. В них будут принимать елки, сосны и пихты. Обязательное условие - отсутствие на деревьях мишуры и украшений.