В Псковской области откроют центр поддержки одаренных детей в 2022 году

ПСКОВ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Образование" откроют в 2022 году первый региональный центр выявления и поддержки одаренных детей. В нем разместятся научные и творческие лаборатории, занятия будут проводить ведущие преподаватели российских вузов, специалисты предприятий. Об этом сообщил в пятницу ТАСС и.о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Он отметил, что работа центра поможет отчасти решить проблему оттока кадров в другие регионы. Представители псковских предприятий на протяжении последних лет заявляют о нехватке квалифицированных специалистов. Это затрудняет развитие производства и замедляет укрепление экономики области. Регион является приграничным, находится вблизи мегаполисов - Москвы и Санкт-Петербурга.

"Наша главная цель - выявить одаренных детей в регионе и оказать им поддержку, чтобы в итоге мы получили высококлассных специалистов для всех отраслей экономики. Для этого в 2022 году мы откроем первый в Псковской области региональный Центр выявления и поддержки одаренных детей. Специалисты центра организуют многоуровневое выявление, отбор и сопровождение талантливых, одаренных детей по направлениям наука, искусство, спорт. И также будет создана системы работы с одаренными детьми", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что центр будет создан с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех". "Мы создадим единое современное научно-исследовательское, инженерно-техническое, изобретательское, творческое, физкультурно-спортивное пространство по опыту федерального образовательного цента "Сириус". Это означает, что у нас появятся многоцелевые естественнонаучные профильные лаборатории, студии художественно-эстетической направленности, тематические клубы", - отметил Ермаков.

По его словам, занятия в центре будут проводить ведущие преподаватели российских вузов, а также учителя, наставники от предприятий региона. "Это позволит нам создать мотивирующую среду для одаренных детей Псковской области. Кроме того, ребята будут погружены в специальную образовательную систему: будут получать знания по специальным программам, которые соответствуют современному научно-технологическому запросу. Педагоги будут "погружать" детей в различные образовательные ситуации, предлагая решать задачи, актуальные для российской и мировой науки, искусства, спорта, бизнеса, и всего общества", - резюмировал глава комитета по образованию Псковской области.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.