Мурашко заявил о спаде волны коронавируса в России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Волна заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России идет вниз, но болеет еще много людей, и поэтому необходимо продолжать вакцинацию. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В последнюю волну подъема, сейчас она спускается вниз, уже количество заболевших, наблюдающихся в системе [здравоохранения], приближается к 900 тысячам, но это большой объем пациентов, и нам необходимо сегодня продолжать мероприятия по вакцинации населения, по ревакцинации населения. Это то, что сегодня реально защищает", - сказал он на международном форуме гражданского участия "Мы вместе".

Форум "Мы вместе" проходит в преддверии Дня добровольца с 2 по 5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Форум проводится в России с 2015 года, в 2021 году пройдет под эгидой ЮНЕСКО.