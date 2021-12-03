На открытие главной городской елки в Воронеже будет пускать без QR-кодов

ВОРОНЕЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Воронежа не будут проводить в городе массовые новогодние гуляния, исключение сделано только для открытия 31 декабря главной городской елки на центральной площади Ленина. Проход на гуляния разрешен без QR-кодов и измерения температуры, сообщила в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" пресс-служба правительства Воронежской области.

"Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что из-за сложной эпидобстановки массовых новогодних гуляний в городе не будет. Исключение - торжественное открытие елки 31 декабря. На площади будут работать фотозоны, каток и ярмарка. Воронежцы смогут попасть на них без QR-кода и измерения температуры", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее из-за пандемии коронавируса в Воронежской области были отменены массовые мероприятия. В настоящее время в регионе действует система QR-кодов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев, также на входе проводится измерение температуры.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 178 739 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровели 125 668 человек, 8 965 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. В регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан, планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек, для этого открыто 56 пунктов вакцинации. На 3 декабря от коронавируса в регионе привито 1 177 618, в том числе двукратно 1 061 602, план выполнен на 77,6%. Ревакцинацию прошли 153 095 человек.