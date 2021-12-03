В Приамурье состоится очередной этап оценки популяционного иммунитета к COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Амурская область приступит к очередному этапу оценки популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции, впервые оценка коснется детей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

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"С декабря область входит в шестой этап оценки популяционного иммунитета [который впервые проведут] среди детей. Административные территории, на которых ранее проводилось исследование - это города Благовещенск, Белогорск, Свободный, Тында, Зея - просим оказать содействие медицинским работникам", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают увеличившееся количество детей, заболевших COVID-19. Причем среди малышей до шести лет рост составил 50%, среди детей от семи до 14 лет - на треть.

Популяционное исследование Роспотребнадзора началось в июне 2020 года. В ходе первого этапа обследовали более 74 тыс. волонтеров в 26 регионах страны.