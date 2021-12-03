{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Приамурье состоится очередной этап оценки популяционного иммунитета к COVID-19

Впервые оценку проведут среди детей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Амурская область приступит к очередному этапу оценки популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции, впервые оценка коснется детей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С декабря область входит в шестой этап оценки популяционного иммунитета [который впервые проведут] среди детей. Административные территории, на которых ранее проводилось исследование - это города Благовещенск, Белогорск, Свободный, Тында, Зея - просим оказать содействие медицинским работникам", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают увеличившееся количество детей, заболевших COVID-19. Причем среди малышей до шести лет рост составил 50%, среди детей от семи до 14 лет - на треть.

Популяционное исследование Роспотребнадзора началось в июне 2020 года. В ходе первого этапа обследовали более 74 тыс. волонтеров в 26 регионах страны.

Теги
РоссияАмурская областьПандемия COVID-19
Опрос: каждый десятый работающий россиянин за год отказался от обедов в общепите
Из них 34% сделали это из-за повышения цен
Читать полностью