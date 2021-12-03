Бастрыкин взял на контроль ход проверки по факту отравления людей угарным газом в Якутии

ЯКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проведения проверки по факту отравления людей угарным газом в Намском районе Якутии. Об этом сообщается в пятницу на сайте СК РФ.

"Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В. В. представить доклад об обстоятельствах случившегося. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в селе Булус Тюбинского наслега (сельского поселения) в Намском районе отравились угарным газом 10 человек, в том числе шесть детей. Как отмечается на сайте СК РФ, 2 декабря в нескольких селах Намского района произошло аварийное отключение электроэнергии. "В связи с чем хозяин одного из частных домов села Булус для поддержания тепла внутри дома, работоспособности газового котла и циркуляции отопления запустил электростанцию и генератор, установленные в гараже, совмещенном с домом. В это время в доме находилась семья из 10 человек - четверо взрослых и шесть детей в возрасте от двух до 10 лет. Ночью одна из женщин проснулась и обнаружила утечку", - добавили в ведомстве. Угрозы для жизни людей нет.

Следственными органами регионального СУ СК России проводится проверка. Организована проверка прокуратуры Намского района. Как сообщали в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия), полиция выясняет обстоятельства происшествия, на месте работает следственно-оперативная группа.