Нарышкин: братство РФ и Белоруссии не разорвать, пока жива память о войне

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Братские связи народов России и Белоруссии не могут быть разорваны, пока жива память о Великой Отечественной войне. Об этом заявил в пятницу глава Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на круглом столе, приуроченном к 80-летию начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

Он указал, что разгром немецко-фашистских войск был достигнут объединением сил всего советского народа. "Память о подвиге панфиловцев объединяет сегодня народы России, Киргизии и Казахстана. С не меньшим уважением мы чтим и память 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, которым командовал уроженец Белоруссии лихой кавалерист Лев Доватор", - добавил он.

Нарышкин отметил, что в этот день в Минском музее Великой Отечественной войны также открывается новая выставка, посвященная годовщине контрнаступления под Москвой. "Она организована постоянным комитетом Союзного Государства при активном участии российских и белорусских организаций. Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить всех участников мероприятий в Минске с годовщиной нашей общей победы под Москвой. Уверен, что, пока память о войне жива, никакая сила не разорвет братских связей между народами России и Белоруссии", - подчеркнул глава СВР.

Он обратил внимание на то, что Московская битва стала одним из самых масштабных сражений в истории. "С обеих сторон в ней участвовали более семи миллионов человек. Захват советской столицы наряду с Ленинградом и Киевом являлся главной целью плана "Барбаросса". Гитлер рассчитывал, что Москва падет не позднее начала осени 1941 года, однако этим надеждам не суждено было сбыться. В столице Красная армия нанесла врагу тяжелое поражение", - сказал он.

Председатель РИО отметил также роль отрядов НКВД в победе под Москвой, чему посвящена выставка, в церемонии открытия которой он также принял участие. "Среди защитников ближних рубежей столицы были элитные части НКВД, среди которых выделялась отдельная мотострелковая бригада особого назначения. Ее сформировали из курсантов учебного центра специальных разведывательных диверсионных отрядов, которые лично курировал начальник 4-го Управления НКВД, разведчик Павел Судоплатов. Многие материалы по истории ОМСБОНа (Отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД СССР) сегодня бережно хранит Музей Росгвардии", - указал он. Нарышкин заявил, что РИО и Росгвардия намерены подписать соглашение о том, чтобы "вместе работать в плане исторического воспитания и сохранения славных воинских традиций".

Перед началом круглого стола Нарышкин в День неизвестного солдата - 3 декабря - возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.