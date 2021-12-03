Росреестр разграничил вид обременений на землю после споров вокруг генпланов на Кубани

ТАСС, 3 декабря. Росреестр уточнил виды обременений прав на земельный участок в сборнике классификаторов, который используется при ведении Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. Приказ издан вскоре после спорных ситуаций, которые возникли при обсуждении новых генпланов в городах Краснодарского края.

Ранее в сборнике классификаторов две статьи Земельного кодекса РФ, касающиеся обременений на земельный участок, не были разграничены, из-за чего одновременно отображались в выписке ЕГРН. Речь идет о статьях 56 "Ограничение прав на землю" (в связи, например, с установлением зон с особыми условиями использования территорий) и 56.1 "Ограничения прав на землю в связи с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд".

Поэтому у граждан возникали вопросы, как правильно трактовать указанную в выписке ЕГРН причину ограничения прав на земельный участок. "Заявители не понимали, обременения их участков связаны с тем, что они, например, попали в зону с особыми условиями использования территорий или были зарезервированы для государственных или муниципальных нужд", - отметили в Росреестре.

В связи с этим ведомство издало приказ, который внес изменения в сборник классификаторов. "Согласно приказу, статьи 56 и 56.1 Земельного кодекса разведены по разным классификационным кодам. С учетом внесенных изменений в выписке из ЕГРН будет указана только та статья Земельного кодекса, которая фактически относится к определенному земельному участку", - говорится в сообщении.

В Росреестре считают, что это снимет множество вопросов у правообладателей земельных участков и сделает выписки из ЕГРН более информативными. В ведомстве уточнили, что сейчас осуществляется техническая реализация приказа.

О спорах вокруг генпланов

Проблема с трактовкой причины обременения на земельный участок, указанной в ЕГРН, ранее привела к недовольствам среди жителей Геленджика и Анапы, где проходят общественные слушания новых генпланов городов. Генплан устанавливает различные функциональные зоны территорий, которые в свою очередь могут накладывать определенные ограничения.

Из-за того, что две статьи были совмещены в выписке ЕГРН, жители курортных городов опасались, что будут ограничены в правах на пользование земельными участками, которые находятся у них в собственности, и что участки могут быть изъяты. В пресс-службе администрации Анапы в свою очередь подчеркивали, что граждане, владеющие земельными участками, которые попадут в определенные функциональные зоны после принятия генплана, по-прежнему смогут распоряжаться своей собственностью.