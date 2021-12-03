Мурашко заявил, что в России пока нет случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" в РФ пока не зафиксировано, мониторинг ситуации продолжается. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В России нет пока случаев [заражения "омикроном"]. Сегодня мы проводим активно мониторинг, медицинские организации отбирают образцы, в том числе отбор [проводится] у возвращающихся из-за рубежа пациентов", - сказал он журналистам на полях международного форума гражданского участия "Мы вместе". Мурашко добавил, что в РФ сегодня четко работает система скрининга.

РФ направила запросы на получение образца штамма "омикрон".

"[Образца пока] нет, запросы ушли", - сказал он журналистам на полях международного форума гражданского участия "Мы вместе", отметив, что для получения образца нужно время.