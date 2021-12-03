Мурашко рассказал, кто может получить медотвод к вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Медицинские отводы к вакцинации от новой коронавирусной инфекции будут основываться на инструкциях к вакцинным препаратам, в первую очередь их получат лица с аллергией и с острыми инфекционными заболеваниями. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Все медотводы будут опираться четко на инструкции по лекарственному препарату. Сегодня проект документа (он будет содержать список противопоказаний к вакцинации от коронавируса - прим. ТАСС) сформирован, он обсуждается с экспертным сообществом. В первую очередь это аллергические реакции, которые отражены в инструкции, и непереносимость того или иного компонента препарата, острые инфекционные заболевания. Это то, что однозначно войдет сейчас [в документ]", - сказал он журналистам на полях международного форума гражданского участия "Мы вместе".