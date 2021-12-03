В Саратовской области частично закрыли 13 детских садов и 54 школы из-за коронавируса

ТАСС, 3 декабря. Власти Саратовской области частично перевели на дистанционное обучение учащихся 84 классов в 54 школах, а также частично закрыли 17 групп в 13 детских садах. Полностью закрыт только один детский сад в Вольском районе, сообщила в пятницу на брифинге по профилактике коронавируса заместитель министра образования Саратовской области Ирина Чинаева.

"В связи с выявленными случаями заболеваемости коронавирусной инфекцией полностью закрытых общеобразовательных или организаций профессионального образования у нас нет. Детский сад № 20 Вольского района - единственное дошкольное учреждение, которое закрыто полностью. Вместе с тем в связи выявленными случаями заболевания [коронавирусом] частично закрыты 17 групп 13 детских садов и 84 класса в 54 школах", - рассказала она.

При этом из-за ОРВИ и гриппа полностью закрыт детский сад в Александрово-Гайском районе и 12 школ. Частично закрыты еще 33 группы в 23 детских садах и 196 классов в 60 школах.

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Саратовской области было зафиксировано 546 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших превысило 122 тыс. человек, еще более 105 тыс. пациентов выздоровели. На стационарном лечении находятся порядка 2,4 тыс. человек, на дому лечатся более 10 тыс. пациентов.