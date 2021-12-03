Минпросвещения запустит в 2022 году трехлетнюю олимпиаду среди школ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения совместно с Минкультуры, Минспорта и Минобрнауки намерено в 2022 году запустить трехлетнюю олимпиаду среди российских школ "Искусство - технологии - спорт", следует из материалов министерства просвещения, презентованных на VIII всероссийском совещании работников сферы дополнительного образования детей.

Согласно материалам, олимпиада состоится в 2022, 2023 и в 2024 годах и предполагает единые этапы и сроки. Школьный, который будет проводиться с февраля по март, муниципальный - в апреле, региональный - в мае, всероссийский - с сентября по октябрь.

Кроме того, каждый год, когда будет проводиться состязание, приурочат к определенному тематическому направлению: 2022 год приурочат к искусству, 2023 год - технологиям, 2024 год - спорту.

Победителей и призеров включат в государственный информационный ресурс фонда "Талант и успех" о детях, проявивших выдающиеся способности в различных направлениях. Кроме того, будет сформирован рейтинг школ-участников олимпиады.