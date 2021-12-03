Более 1 тыс. человек уже приняли участие в акции "Казачий диктант"

ТАСС, 3 декабря. Свыше 1 тыс. человек уже приняли участие во всероссийской акции "Казачий диктант", которая началась в пятницу и продлится до 5 декабря. Первой к ней присоединилась Сахалинская область, сообщила в пятницу пресс-служба Всероссийского казачьего общества.

"Сегодня в 00.00 часов начала работу платформа казачийдиктант.рф. Первой к Всероссийской акции подключилась Сахалинская область <…>. Согласно сводке на 9.00 утра по московскому времени, для прохождения диктанта зарегистрировались 1 239 человек. Прошли - 1 123 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городском округе Южно-Сахалинске к диктанту присоединились ученики школы № 34 села Березняки. Всего приняли участие 110 человек с 4 по 11 классы, один из которых казачий.

Акция "Казачий диктант" проходит второй год подряд. В 2020 году в ней приняли участие более 125 тыс. человек со всех регионов России, а также представители более 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Организаторами акции выступает Всероссийское казачье общество при содействии Союза казачьей молодежи.