Полуостров растаял на одном из островов Земли Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК, 3 декабря. /ТАСС/. Полуостров растаял на острове Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщает в пятницу пресс-служба национального парка "Русская Арктика".

"Полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева, почти полностью растаял. Посередине мыса образовался пролив шириной три километра", - говорится в сообщении.

Наблюдения позволили сделать вывод, что мыс полностью был ледником. Оставшаяся от него часть сейчас представляет собой кусок ледника, который стоит на отмели. "Сделанное открытие требует внимания гидрографического управления и внесения изменений в лоции. Карта этого острова была составлена в середине прошлого века, и теперь она устарела", - приводит пресс-служба слова директора нацпарка Александра Кирилова.

В 1894 году Фритьоф Нансен, открыв остров, предполагал, что их два. Один он назвал Ева в честь жены, маленький - Лив, в честь дочери. Позже оказалось, что это один остров. Теперь выясняется, что площадь его ежегодно уменьшается. "Первые сообщения о том, что полуостров с мысом Месяцева отделился от острова Ева-Лив, появились в 2017 году. В этом году удалось подтвердить эту информацию. Достоверным доказательством является фото- и видеосъемка с квадрокоптера", - приводит пресс-служба слова начальника отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка Евгения Ермолова.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.