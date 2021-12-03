В школах Подмосковья пройдет открытый урок о событиях битвы под Москвой

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Общеобластной открытый урок, посвященный событиям битвы под Москвой, пройдет в школах Подмосковья 6 декабря. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

"6 декабря в 13:00 для всех школьников Подмосковья состоится областной открытый урок, посвященный событиям битвы под Москвой. Для ребят всех возрастов подготовлены архивные фотографии и уникальные исторические материалы", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства региона Ирины Каклюгиной.

Она пояснила, что каждая образовательная организация сможет самостоятельно решить в каком формате проводить урок - отдельно для каждого класса или централизовано для всех учеников школы.

"Если кто-то не придет в этот день в школу - не переживайте, подключиться можно будет и удаленно с телефона или домашнего компьютера. Наши подмосковные историки подготовили уникальный материал, а Главное архивное управление помогло в подборке фотографий тех времен. Это будет интересно и познавательно для жителей всех возрастов", - добавила Каклюгина.