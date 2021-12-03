В МИД заявили, что признание Казани молодежной столицей ОИС говорит о значении России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Присвоение Казани на период 2022 года статуса молодежной столицы исламского мира Организацией исламского сотрудничества (ОИС) говорит о важной роли России во взаимодействии с организацией. Об этом заявил в пятницу председатель Совета молодых дипломатов МИД РФ Константин Колпаков на пресс-конференции в ТАСС.

"Тот факт, что 19 ноября 2021 года Казань официально была признана молодежной столицей Организации исламского сотрудничества, говорит о том значении, которое наши коллеги придают роли России во взаимодействии с ОИС", - сказал он.

По его словам, то, что Россия принимает у себя в условиях пандемии коронавируса такое большое мероприятие, также является большим достижением.

Колпаков указал, что взаимодействие Москвы с ОИС, в которой Россия имеет статус наблюдателя, имеет богатую историю. "Как вы знаете, уже достаточно продолжительное время в Казани проходит такое мероприятие, как KazanSummit (саммит Россия - Исламский мир - прим. ТАСС), проходят форумы молодых дипломатов Организации исламского сотрудничества. Казань является также одним из центров для группы стратегического видения "Россия - Исламский мир", - отметил он.

Говоря о взаимодействии по линии молодых дипломатов, Колпаков подчеркнул, что оно поступательно развивается уже шестой год. "Мы собираем молодых дипломатов из стран Организации исламского сотрудничества на площадке в Казани и также на площадках в Москве и Сочи в рамках глобальных форумов. Действительно, с каждым годом, значение такого взаимодействия растет", - добавил он.