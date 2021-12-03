На базе института РАН создали координационный центр по изучению истории войны

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Единый центр, который будет координировать ученых, изучающих историю Великой Отечественной войны, создадут на базе Института российской истории РАН. Об этом сообщил в пятницу директор института Юрий Петров в ходе круглого стола, посвященного 80-летию начала контрнаступления Красной Армии в ходе битвы за Москву.

"Принято решение о создании в структуре Института российской истории особого исследовательского подразделения - Центра по изучению истории Великой Отечественной войны. И это, как мне кажется, позволит оживить нашу исследовательскую работу, которая определенно нуждается сейчас в координации усилий всех исследователей и в обращении к тем новым, пока еще не использованным, источникам, которые имеются в распоряжении ученых", - сказал Петров.

Битва за Москву считается одним из ключевых событий Великой Отечественной войны. Она продолжалась около семи месяцев - с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Переломной датой стало 5 декабря 1941 года, когда началось контрнаступление Красной Армии.