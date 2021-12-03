Глава МВД потребовал уделить внимание профилактике преступлений среди иностранцев в Адыгее

ТАСС, 3 декабря. Глава МВД России Владимир Колокольцев потребовал уделить больше внимания вопросам профилактики преступлений со стороны ранее судимых и иностранных граждан в Адыгее, количество которых увеличилось за последнее время. Как сообщили в пресс-центре МВД России в пятницу, такое заявление министр сделал в ходе представления в режиме видеоконференции нового руководителя главка региона Олега Безсмельницына.

"Глава МВД России подчеркнул, что в республике увеличилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, наблюдается рост противоправных деяний со стороны ранее судимых, а также иностранных граждан. Поэтому здесь необходимо уделять повышенное внимание вопросам профилактики, в полном объеме использовать возможности региональных программ правоохранительной направленности", - сказали в пресс-центре.

Кроме того, Колокольцев указал на особую актуальность борьбы с противоправными деяниями в IT-сфере. "В условиях пандемии востребованность онлайн-сервисов возросла многократно. Как следствие, информационные технологии все чаще применяются в качестве инструмента для совершения преступлений. Соответственно, нужно постоянно вносить коррективы в организацию и методы своей работы", - сказал министр. Также, по его словам, еще одной из приоритетных задач в регионе является повышение эффективности обеспечения экономической безопасности, особенно в агропромышленном комплексе и деревообрабатывающей отрасли.

Олег Безсмельницын служит в органах внутренних дел 25 лет. Последние пять лет возглавлял управление по контролю за оборотом наркотиков в Краснодарском главке.