Первый модернизированный центр занятости населения открылся в Подмосковье

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Модернизация центра занятости населения, проведенная по президентскому проекту "Производительность труда и поддержка занятости", завершилась в Ногинске. Это первый подобный центр на территории Московской области, сообщила в пятницу пресс-служба министерства соцразвития региона.

"В Ногинском центре занятости населения завершилась модернизация в рамках президентского проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Это первый подобный центр в Подмосковье", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что модернизация предполагает отказ от устаревших подходов к трудоустройству граждан. Теперь помощь в поиске работы будет оказана с применением современных технологий. Кроме того, оказание комплексных услуг станет доступно в электронном формате. Также в обновленном центре будут оказывать содействие в поиске работы гражданам пенсионного возраста и людям с инвалидностью.

В апреле губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопросы модернизации центров занятости и организации программ переподготовки по востребованным в регионе профессиям.