Суд 24 декабря рассмотрит протоколы на Google и Meta за неудаление запрещенного контента

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Мировой суд Москвы 24 декабря рассмотрит протоколы в отношении компаний Google и Meta за повторное неудаление запрещенного контента. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района Москвы поступили административные материалы, возбужденные на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных Роскомнадзором: в отношении Google LLC по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ судебное заседание назначено на 10:00 мск 24 декабря в 10:00 мск, в отношении Meta Platforms Inc. (прежнее название Facebook Inc.) по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ заседание назначено на 12:00 24 декабря", - сказала представитель суда.