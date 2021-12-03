Институт РАН оцифрует редкие архивные документы о битве за Москву

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Архивные документы, посвященные битве за Москву в ходе Великой Отечественной войны, включающие в том числе стенограммы участников сражений, будут оцифрованы для широкого изучения. Об этом в пятницу сообщил директор Института российской истории РАН Юрий Петров в ходе круглого стола, посвященного 80-летию начала контрнаступления Красной Армии в ходе битвы за Москву.

Ученый отметил, что хотя прошло 80 лет с начала битвы, существует относительно новый комплекс исторических источников, который позволяет существенно расширить знания о Московской битве. Речь идет об уникальной коллекции архивных документов, которая хранится в архиве института под названием "Комиссия Минца". Она названа по имени академика Исаака Минца, который в годы войны создал особое подразделение в академии наук.

"Сейчас мы приступили к оцифровке фонда комиссии Минца и созданию баз данных. Надеюсь, что это в ближайшем будущем позволит осуществлять всем заинтересованным пользователям комплексный поиск по документам комиссии, в том числе относящимся и к Московской битве. Это одна из самых важных и актуальных задач нашего института", - сказал Петров, добавив, что фонд комиссии насчитывает примерно 17 тыс. единиц хранения.

По его словам, в состав комиссии входили десятки историков, филологов, других гуманитариев, которые выезжали на линию фронта, в медицинские батальоны, пункты перфорирования и записывали стенограммы участников боев. Затем комиссия расширила свою деятельность и на другие места сражений.

"Особая ценность этих материалов в том, что о войне рассказывают простые участники этих событий - солдаты, которые, можно сказать, вчера вышли из боя. И эта свежесть восприятия, неотредактированность воспоминаний придает им особую ценность и особый эмоциональный отклик читателя. Это рассказы наших дедов, которые были записаны по свежим следам событий, и они существенно дополняют документальную историю войны, которая строится на документах штабов и органов государственной власти", - добавил Петров.

Битва за Москву считается одним из ключевых событий Великой Отечественной войны. Она продолжалась около семи месяцев - с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Переломной датой стало 5 декабря 1941 года, когда началось контрнаступление Красной Армии.