"Ъ": Росптицесоюз предложил разрешить вакцинацию предприятиям отрасли

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Росптицесоюз на совещании 30 ноября в Минсельхозе предложил разрешить предприятиям отрасли вакцинацию племенного стада, репродукторов первого и второго порядка от высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом рассказали газете "Коммерсантъ" несколько участников встречи.

По данным газеты, отраслевой союз предлагает разрешить вакцинацию птицы на предприятиях на фоне распространения в России птичьего гриппа, из-за которого только в этом году погибло 4,5 млн голов.

Отмечается, что во многих странах считают, что продукция из привитой птицы может быть вредна для человека. Таким образом, отказ от вакцинации часто выступает важным условием доступа на зарубежные рынки. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева подтвердила эту информацию.

Репродукторы второго порядка - это родительские стада, которые дают инкубационное яйцо для коммерческого откорма бройлеров или несушек для яичного производства, поясняет газете президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Репродукторы первого порядка поставляют птицу для родительских ферм.

Как пишет "Коммерсантъ", на совещании в Минсельхозе говорилось о том, чтто в 2022 году о планах вакцинации заявили 10 регионов. При этом участники встречи отметили низкую эффективность прививки, так как в ЛПХ невозможно обеспечить 100%-ную вакцинацию всего поголовья. По данным Россельхознадзора, в 2021 году было зафиксировано пять вспышек птичьего гриппа на предприятиях отрасли, что привело к уничтожению 4,5 млн голов птиц.

По данным Росптицесоюза, за 10 месяцев 2021 года производство птицы упало на 1,4%, до 4,07 млн тонн, в том числе из-за вспышек гриппа.

В Минсельхозе заявили газете, что предложение Росптицесоюза будет проработано с участниками рынка и Россельхознадзором. В службе уточнили, что основным способом профилактики является "обеспечение высокого уровня биозащиты предприятий". Участники совещания рассказали "Коммерсанту", что представитель Минсельхоза усомнился в принятии предложения, так как это может ограничить экспорт российской продукции. Росптицесоюз оценивает экспорт за девять месяцев 2021 года в 248 тыс. тонн.

Однако уточняет один из источников газеты, запрет на вакцинацию зачастую указывается в ветеринарных сертификатах как условие доступа на зарубежный рынок.

Сейчас вакцинация от высокопатогенного гриппа на промпредприятиях запрещена, так как привитая птица чаще болеет бессимптомно, рассказал собеседник "Коммерсанта".

Источник газеты подчеркивает, что запрет экспорта приведет к избытку предложения на внутреннем рынке и давлению на внутренние цены. "Учитывая низкую рентабельность в птицеводстве, в этой ситуации ряд предприятий может не выдержать снижения цен", - прогнозирует он.

Птичий грипп - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. Вся птица в очагах этого заболевания отчуждается и уничтожается.