Опрос: каждый десятый работающий россиянин за год отказался от обедов в общепите

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Каждый десятый работающий россиянин отказался от обедов в общепите в рабочее время за последний год. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса "Зарплата.ру", проведенного среди 2 082 работающих россиян из всех округов страны в период с 23 ноября по 1 декабря.

По данным опроса, за последний год от обедов в общепите решили отказаться 10% работающих россиян, из них 34% сделали это из-за повышения цен, 28% - из-за снижения качества еды и размеров порций, у 21% респондентов перестало хватать времени на обед, а 5% опрошенных боятся заразиться ковидом в многолюдных местах; 12% не уточнили причины.

Среди работающих россиян этой осенью 61% сограждан предпочитают брать на работу еду из дома - в основном это делают женщины (67% против 33% мужчин). Из тех мужчин, кто приносит обед с собой в офис, готовят его сами всего 8%, чаще всего об этом заботятся их жены или подруги.

Из тех респондентов, кто берет еду из дома, 39% приносят горячее блюдо, 24% добавляют к нему салат, реже всего россияне берут с собой в качестве обеда суп - 9%. А 28% опрошенных действуют по ситуации - не имеют предпочтений и берут из дома то, что есть.