В Керчи с почестями перезахоронили останки 253 красноармейцев, освобождавших город

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Перезахоронение останков бойцов Красной Армии, обнаруженных при строительстве улицы Гаспринского, провели в пятницу в Керчи, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Святослав Брусаков.

"С почестями предали земле останки бойцов Красной Армии, найденные при строительстве ул. Гаспринского. Все они погибли, освобождая наш город. К сожалению, мы не знаем имен героев, но помним их подвиг. Подвиг во имя нас, ради жизни на земле", - написал Брусаков.

Мэр добавил, что "предположительно, солдаты воевали в составе 339-й стрелковой Томанско-Бранденбургской Краснознаменной, Ордена Суворова дивизии, которая была сформирована в августе 1941 года, а с 1944 года участвовала в освобождении Крыма и Севастополя".

"Отмечу, что это первое братское воинское захоронение положило начало новому воинскому кладбищу в Керчи. Здесь, на месте противотанкового рва, будут производиться последующие захоронения", - сообщил Брусаков.

В Мининформе Крыма ранее также сообщали, что для организации нового братского захоронения и перезахоронения останков первых 253 бойцов администрацией Керчи выделено место в районе памятного знака на месте массовой гибели мирных жителей и советских воинов.

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими захватчиками. С ноября 1941 по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя - последнего советского форпоста в Крыму. Все время оккупации на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики. Крым был освобожден весной 1944 года.