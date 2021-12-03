Крытый спорткомплекс построят в экстрим-парке Перми

ПЕРМЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Проект обустройства экстрим-парка в Дзержинском районе Перми получил положительное экспертное заключение. На территории парка планируется построить крытый отапливаемый спорткомплекс, который будет рассчитан на проведение соревнований российского и международного уровня, сообщается в пятницу на сайте Главгосэкспертизы РФ.

"Управление государственной экспертизы Пермского края выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта обустройства территории парка с целью создания условий для круглогодичных тренировок и соревнований. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет об экстрим-парке на улице Екатерининской в Дзержинском районе Перми. Это первый бетонный парк подобного типа в России, который был открыт в 2009 году как аналог Louisville Extreme Park города-побратима Луисвилля американского штата Кентукки. Бетонная площадка предназначена для езды и выполнения экстремальных трюков на велосипедах BMX, самокатах, скейтбордах, стритбордах и агрессив-роликах.

По проекту предусмотрено несколько решений по обустройству территории парка. В их числе строительство крытого отапливаемого спорткомплекса. Это позволит внести площадку в реестр объектов спорта, которые могут принимать соревнования российского и международного уровня.

В здании также будет зал для занятий физкультурой, зал для групповых программ, раздевалки, медкабинет и кафе. Кровля комплекса будет использоваться также как сцена при проведении мероприятий. Всего на территории парка планируется создать более двадцати новых площадок для занятий физкультурой, а также обустроить памп-трек - специализированную трассу для велосипедистов.