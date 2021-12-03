В Петрозаводске ввели режим повышенной готовности из-за некачественной уборки снега

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 декабря. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен с пятницы в столице Карелии - Петрозаводске на фоне снегопада, продолжающегося несколько дней, и некачественной уборки города. Об этом сообщили в пресс-службе петрозаводской администрации.

"Все разговоры о том, что мы надлежащим образом готовились, разбиваются об один железный аргумент - о кучу снега возле остановки, на тротуаре, у детского сада. Последние дни город фактически находится в режиме ЧС. С 10 утра сегодняшнего дня официально вводим режим повышенной готовности", - приводит пресс-служба слова главы администрации Владимира Любарского.

В ходе заседания оперштаба по уборке снега Любарский отметил, что подготовка к зиме велась еще летом: были проанализированы возможности подрядчика, компании ООО "Техрент", просчитывались возможности расторжения контракта. По словам главы города, опасения, которые были у властей, сбылись. По данным единой дежурной службы, с 30 ноября по 2 декабря к ним поступило более 500 обращений жителей на уборку дворов, тротуаров, занос улиц, гололедицу.

Введение режима повышенной готовности позволит властям привлекать дополнительные силы для уборки города. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными субподрядчиками. На данный момент известно, что со следующей недели в Петрозаводске начнет также работать Кондопожское ДРСУ.

"Не могу не поблагодарить тех, кто предложил или уже начал оказывать помощь в уборке города. <…> Наша задача сейчас - предпринять неординарные меры, ликвидировать последствия того, что не было сделано, и не допустить в дальнейшем подобных ситуаций. Особенно накануне нового снегопада, который прогнозируют синоптики", - приводит пресс-служба слова Любарского.

По данным карельского ЦГМС, днем в пятницу в Петрозаводске ожидается снегопад с умеренным ветром, который продлится до воскресенья. Температура воздуха будет опускаться до минус 13 градусов.