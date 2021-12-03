Путин обсудил с Совбезом вопрос подростковой преступности

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, посвященное вопросам подростковой преступности.

"Мы часто говорим и обращаемся к очень важной и чувствительной теме подростковой преступности. Поэтому сегодня послушаем министра внутренних дел [Владимира Колокольцева] по вопросам защиты несовершеннолетних от криминальных проявлений и по предотвращению их вовлечения в противоправную деятельность", - сказал Путин, открывая совещание.

В совещании в режиме видеоконференции также приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также генеральный прокурор Игорь Краснов.