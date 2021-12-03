Чернышенко: опыт Оренбуржья по кооперации СПО и реальной экономики нужно перенимать в ПФО

ОРЕНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Оренбургский колледж экономики и информатики, выпускающий ежегодно около 400 молодых специалистов, обладающих востребованными на рынке цифровыми компетенциями, может стать примером кооперации учреждений среднего профессионального образования (СПО) и реального сектора экономики для других регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом сообщили в пятницу ТАСС в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

"Опыт создания такого колледжа и его кооперации с реальным сектором экономики необходимо перенимать другим регионам ПФО. Этот вопрос уже обсудили с полпредом Игорем Комаровым и губернатором области", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко совместно с полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером ознакомился в четверг с системой непрерывной подготовки кадров для ИТ-индустрии в Оренбургском колледже экономики и информатики. По словам Чернышенко, которого цитирует пресс-служба, учреждение является региональной кузницей кадров и вносит лепту в достижение национальной цели "Цифровая трансформация". Часть студентов колледжа, как отмечается в сообщении, трудоустраивается уже во время обучения, кто-то создает собственные проекты. Также на площадке учебного заведения проходят переобучение люди других профессий.

"Правительство утвердило стратегическую инициативу - "Подготовка кадров для IT". Я поручил Минцифры совместно с регионом проработать вопрос участия колледжа в кадровых треках этого федерального проекта. В частности, по компенсации гражданам половины стоимости затрат на обучение цифровым специальностям. Важно также помочь руководству учебного заведения с внедрением и поэтапным переходом на отечественное ПО", - приводится цитата Чернышенко.

Полпред в ПФО Игорь Комаров, как уточнили в пресс-службе правительства Оренбургской области, отметил достаточно высокий уровень развития цифровой инфраструктуры в округе. "В регионах нашего округа есть наработки, достойные тиражирования в масштабах страны, и создание профильных колледжей по подготовке специалистов для IT отрасли - одна из них", - считает Комаров, слова которого приводятся в сообщении.

В колледже Чернышенко, Комаров и Паслер также ознакомились с проектами, созданными в мастерских по веб-дизайну, виртуальной и дополненной реальности, уточнили в пресс-службе. Например, студенты представили интерактивную VR-экскурсию по Московскому музею космонавтики. В колледже также состоялось общение со студентами, ведущими разработки компьютерных игр и мультимедийных приложений. Учащиеся представили мастерскую Центра вузовских компетенций, где создана система удаленного доступа к Межвузовскому центру коллективного пользования по электронной микроскопии.