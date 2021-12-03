Чечня и Узбекистан планируют совместные фестивали и модные показы

ГРОЗНЫЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Чечня и Узбекистан планируют провести совместные фестивали, модные показы и дни культуры, чтобы привлечь туристов. Об этом сообщила министр культуры региона Айшат Кадырова, которая находится с рабочим визитом в Узбекистане.

"Познакомились с министром культуры Озодбеком Назарбековым и заместителем министра туризма. Впереди наши республики ждет много интересных совместных проектов: фестивали, дни культуры, театральные постановки, выставки, концерты, модные показы. Все это поможет не только рассказать об истории и культуре ЧР и Узбекистана, но и привлечь туристов", - написала она на своей странице в Instagram.

Кадырова во время визита в Узбекистан посетила ряд исламских памятников в Бухаре, мастерские по изготовлению ковров, а также медресе, где учился первый президент Чечни Ахмат Кадыров.

"Моя семья относится к Узбекистану с особенным теплом, большим уважением и благодарностью. Память об этой стране и том времени, которое здесь провел мой дедушка, мои близкие бережно хранят и рассказывают об этом нам, молодому поколению", - отметила она.