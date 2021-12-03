Устинов: профилактика коррупции особенно актуальна при реализации нацпроектов

ЭЛИСТА, 3 декабря. /ТАСС/. Задача профилактики коррупционных правонарушений в органах государственной власти особенно остро стоит в период реализации национальных проектов. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в аппарате полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе со ссылкой на слова полпреда Владимира Устинова по итогам проведенного в Элисте семинара-совещания по актуальным вопросам применения законодательства о противодействии коррупции.

"Одним из безусловных приоритетов остается профилактика коррупционных правонарушений в органах государственной власти и местного самоуправления. Особенно остро стоит эта задача в текущий период реализации национальных проектов", - приводятся в сообщении слова полпреда.

24 ноября на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ЮФО полпред Владимир Устинов отметил, что динамика расходования бюджетных средств в ходе реализации нацпроектов на юге страны указывает на ряд проблем, которые не позволили добиться ожидаемого эффекта в процессе воплощения планов в реальную жизнь. Он также отметил коррупцию и мошенничество при распределении муниципальных и государственных заказов, "формальное или вообще фиктивное исполнение мероприятий".

Важное значение имеет также формирование в российских регионах специализированных органов, способных эффективно решать вопросы, связанные с профилактикой и противодействием коррупции, подчеркнул в выступлении начальник департамента Управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции Евгений Кузьмин. Данные специализированного мониторинга и оценки проведенной работы на местах позволили выявить ряд факторов, прямо влияющих на способность антикоррупционного органа организовывать противодействие коррупционным проявлениям, добавили в аппарате.

По итогам работы семинара-совещания выработан комплекс рекомендаций, направленных на обеспечение эффективной работы региональных органов по профилактике коррупционных правонарушений.

Об изменениях в Калмыкии

Начальник департамента Управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции сообщил журналистам, что Калмыкия была выбрана местом проведения семинара-совещания не случайно. Мероприятие, по его словам, станет отправной точкой системной и бескомпромиссной работы в республике. "Такое ощущение, что длительное время республика простаивала. На сегодняшний день я вижу, что здесь строится жизнь, строятся здания, поликлиники. Идет большая работа по приведению республики в нормальное человеческое состояние", - цитирует Кузьмина пресс-служба главы региона.

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил в своем аккаунте в Instagram, что власти республики начали последовательно наводить порядок в ключевых для экономики региона сферах, при этом стараясь привлекать к работе население.

"Калмыкия не понаслышке знает, что такое коррупция. Во многом из-за нее в республике на долгие годы фактически остановилось динамичное развитие ключевых отраслей, связанных с благополучием наших земляков. Будем снижать административные барьеры и усиливать профилактическую работу, а также использовать лучший опыт, чтобы стать одним из самых эффективных и передовых регионов", - написал он.

Участие в семинаре-совещании приняли представители восьми регионов ЮФО, представители Управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции и Министерства труда и социальной защиты РФ.