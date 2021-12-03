В Карелии оценили в 1 млрд рублей строительство горнолыжного комплекса на севере региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Стоимость строительства горнолыжной трассы на горе Пяйнур в Карелии вблизи национального парка "Паанаярви" оценили в 1 млрд рублей. Об этом в пятницу глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на XI международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Здесь возможно создание уникального рекреационного горнолыжного комплекса. Ориентировочный объем инвестиций в проект на первом этапе составляет 1 млрд рублей", - сказал он.

По словам главы региона, горнолыжный комплекс на горе Пяйнур может стать еще одним популярным туристическим объектов в Арктике. Ориентировочная протяженность трассы составит около 1 км. Рядом с горой есть развитая инфраструктура. Климатические условия позволят открывать спортивный и туристический сезон в ноябре и завершать в начале мая.

"В конце 1980-х наши финские партнеры рассматривали вопрос строительства здесь горнолыжного курорта европейского уровня. Тогда, к сожалению, точек соприкосновения для реализации этого проекта не было найдено. Но мы, конечно, надеемся, что все-таки в конечном итоге с помощью арктических преференций нам этот проект удастся реализовать", - сказал Парфенчиков.

Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.