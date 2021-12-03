{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роскомнадзор разблокировал интернет-ресурс Etsy.com после удаления запрещенной информации

На сайте продаются вещи ручной работы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор восстановил доступ к интернет-ресурсу международной торговой площадки Etsy.com, где продаются вещи ручной работы, после удаления запрещенной информации с сайта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди российских пользователей интернет-ресурса Etsy.com после того, как запрещенная информация была удалена", - отметил собеседник ТАСС.

В ведомстве пояснили, что с момента вынесения решения суда города Тамбова Роскомнадзор направил в адрес владельца ресурса восемь уведомлений о необходимости удаления запрещенной информации. Владелец сайта в установленный законом срок не исполнил требование ведомства. В связи с этим 1 декабря ссылка, содержащая противоправный контент, была внесена в Реестр запрещенной информации, а доступ к ресурсу был ограничен.

В Роскомнадзоре напомнили, что ограничения с ресурса снимаются, когда владелец интернет-сервиса в соответствии с законом удаляет информацию, которую суд или уполномоченные органы государственной власти признали запрещенной для распространения на территории РФ.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
ЛНР договорилась с РФ о признании выданных в республике QR-кодов о вакцинации
Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что признание документов о вакцинации "значительно упростило бы жизнь" жителям республики
Читать полностью