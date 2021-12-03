ЛНР договорилась с РФ о признании выданных в республике QR-кодов о вакцинации

ЛУГАНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) договорилась о признании в России выданных в ЛНР QR-кодов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Уже начала работать система по выдаче QR-кодов жителям республики, прошедшим вакцинацию. Они их получают в поликлиниках и по месту вакцинации. У нас есть предварительная договоренность, что эти QR-коды будут приниматься в Российской Федерации. Теперь дело за официальным оформлением этой договоренности", - сказал он.

Пасечник отметил, что признание документов о вакцинации "значительно упростило бы жизнь" жителям республики, "которые достаточно часто ездят в Россию и должны чувствовать себя защищенными, если они выполнили все карантинные условия".

Глава ЛНР поблагодарил Россию за поставки в республику вакцин от коронавирусной инфекции и других гуманитарных грузов.

"Мы ведем сейчас речь о плановых и регулярных поставках вакцины и препаратов для борьбы с коронавирусом. В декабре ожидается очередная большая партия вакцины", - добавил Пасечник.

Вакцинация жителей Донецкой и Луганской народных республик от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V" началась в феврале. Очередной этап вакцинации стартовал после получения препарата "Спутник лайт", партия которого была доставлена 25 ноября гуманитарным конвоем МЧС России. С начала пандемии в ЛНР зафиксирован 20 777 случаев заражения коронавирусом, от осложнений скончались 2 943 человека.