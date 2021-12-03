Более 150 млн деревьев высадили в рамках акции "Сохраним лес" за три года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Участники всероссийской лесовосстановительной акции "Сохраним лес" высадили 70 млн деревьев в 2021 году практически во всех субъектах страны. Всего за три года реализации акции высажено более 150 млн деревьев, заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко в пятницу.

"За три года мы высадили вместе и сообща более 150 миллионов деревьев. Мы начинали с 20-30 миллионов в первые годы и закончили в этом году - 70 миллионов", - сообщил он на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Аноприенко, деревья в рамках акции "Сохраним лес" были высажены практически во всех субъектах России. Лидерами акции стали Белгородская, Ленинградская, Тюменская, Нижегородская области и Алтайский край.

"Блестяще справились, и это говорит о том, что жители и руководители этих областей уделяют самое активное и трепетное внимание по отношению к нашему достоянию", - отметил он.

Всероссийская акция "Сохраним лес" реализуется в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Она прошла в этом году в третий раз. Ежегодно лесовосстановительные работы проводятся на площади более 1 млн га в 85 регионах России в рамках федерального проекта.

Организаторами акции выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Сад памяти".