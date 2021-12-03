В ООН призвали увеличить помощь перемещенным лицам в Афганистане

ЖЕНЕВА, 3 декабря. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало мировое сообщество расширить помощь 3,5 млн перемещенных лиц в Афганистане. Выступая в пятницу на брифинге в Женеве, официальный представитель УВКБ Бабар Балох заявил, что на гуманитарную операцию в 2022 году, включая оказание поддержки нуждающимся зимой, этому управлению требуется 374,9 млн долларов.

"УВКБ просит об увеличении поддержки ввиду острых и усиливающихся нужд 3,5 млн человек, ставших перемещенными лицами вследствие конфликта в Афганистане", - сказал он, отметив, что с начала 2021 года свои дома вынуждены были покинуть 700 тыс. афганцев. Как подчеркнул Балох, УВКБ требуется финансирование в размере 374,9 млн долларов на гуманитарную операцию в Афганистане в 2022 году, включая продолжение оказания помощи зимой.

Перемещенные лица испытывают недостаток топлива для отопления жилищ, а также теплой одежды, продовольствия и медицинских материалов, напомнил он, добавив, что "гуманитарный кризис усугубляется в Афганистане каждую неделю". Около 23 млн человек, или 55% населения, сталкиваются с недоеданием. При этом 9 млн из них "подвергаются риску голода".

В настоящее время УВКБ каждую неделю помогает 60 тыс. афганцев. "Срочно нужны дополнительные ресурсы для наиболее уязвимых людей - одиноких матерей, у которых нет питания для детей, а также для пожилых, заботящихся о внуках-сиротах, и для тех, кто осуществляет уход за людьми, нуждающихся в особой поддержке", - заключил Балох.