Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 53,7%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Вакцинация против ковида первым компонентом проведена в России более 72 млн раз, двумя компонентами - почти 64 млн раз. Уровень коллективного иммунитета в стране достиг 53,7%, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла - 63 961 690 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7%", - сказала она.

Кроме того, необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достигнут в Севастополе: там этот показатель составляет 80,8%. Уровень выше 72% зафиксирован в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Карелии, Туве и на Чукотке.

"У нас есть абсолютный лидер - город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%. Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва", - сказала она.

Голикова добавила, что данные тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф показывают, что практически все регионы нашей страны по совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, находятся в красной или оранжевой зоне. "Это означает, что вирус продолжает распространяться. И прививаться нужно как можно скорее", - отметила она.

Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в России необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения. По словам Голиковой, это более 90 млн человек.