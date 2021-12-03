Голикова сообщила об ухудшении ситуации с ковидом в четырех регионах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшилась за неделю в Калужской, Ростовской, Челябинской областях и Республике Калмыкия. Улучшение фиксируется в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях и Чечне, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Более напряженной стала эпидобстановка в четырех субъектах Российской Федерации. Это Калужская, Ростовская, Челябинская области, Республика Калмыкия. В то же время улучшение мы видим в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях, Республике Чечня", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 264,3 млн человек, более 5,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 736 037 случаев заражения, выздоровел 8 436 631 человек, умерли 278 857. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.