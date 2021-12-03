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В Москве первой дозой вакцины от ковида привились почти 6,4 млн раз

По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в городе составляет 72,1%
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве вырос до 72,1%. Прививку первым компонентом вакцины в городе сделали почти 6,39 млн раз, следует из опубликованных в пятницу на портале стопкоронавирус.рф данных.

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"По данным на 3 декабря, 6 387 147 - вакцинация первым компонентом, 5 822 241 - полная вакцинация, 72,1% - коллективный иммунитет", - говорится в сообщении.

В Подмосковье вакцинацию первым компонентом провели 4 498 002 раза, полный цикл - 4 163 546 раз, а уровень коллективного иммунитета достиг 72,5%, следует из данных портала.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом: в городе с начала пандемии выявили 1 956 583 случая, в том числе 3 304 - за последние сутки. Уже выздоровели, по информации федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, 1 783 316 человек, умерли 34 483.

Московская область находится на третьем месте в стране по числу заражений. В регионе подтвердили 594 862 случая, в том числе 1 813 - за последние сутки, выздоровели 527 263 человека, а число умерших составило 10 601.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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