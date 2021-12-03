Объем услуг на курортах Кубани вырос почти на 50% по сравнению с допандемийным периодом

ГЕЛЕНДЖИК, 3 декабря. /ТАСС/. Санаторно-курортная отрасль Краснодарского края в 2021 году оказала отдыхающим услуги на 80 млрд рублей, что почти на 50% больше, чем в допандемийный 2019 год, когда в крае фиксировали рекорд по турпотоку. Об этом в ходе награждения победителей краевого конкурса "Курортный Олимп-2021" заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу.

"Мы пытаемся сделать инвестиционно привлекательными наши курорты. Сегодня уровень курортов Краснодарского края становится все выше, количество отдыхающих больше, сервис все качественнее. У нас на 1 декабря 16 млн 200 тыс. отдыхающих, это почти столько же, а может, чуть выше, чем до пандемии в 2019 году. Сегодня услуг в целом санаторно-курортный комплекс оказал на 80 млрд рублей, это на 47% больше, чем в допандемийный 2019 год", - сообщил глава Краснодарского края.

Он добавил, что развитию отрасли способствуют меры ее господдержки, оказываемые регионом, объемы планируют наращивать. По словам Кондратьева, одной из составляющих является и достаточно высокая доля средств размещения, работающих по системе "все включено", которых в регионе более 80. Губернатор Краснодарского края отметил и успехи в реализации постковидных программ в санаториях и здравницах региона, где оздоровление прошли 1,5 млн человек. Глава региона подчеркнул, что Краснодарский край является круглогодичным курортом, на межсезонье приходится около 40% турпотока в край.

"Мы не имеем права остановиться на достигнутом для того, чтобы в рамках конкуренции по стране мы были первыми и составили конкуренцию мировым курортам", - резюмировал глава региона.

Ранее сообщалось, что заселение в отели и гостиницы в регионе возможно только вакцинированным от коронавируса гостям, либо тем, кто готов добровольно привиться в течение трех дней, прибыв в Краснодарский край на отдых. В регионе QR-коды необходимы для посещения объектов розничной торговли (за исключением тех, где продается продукция первой необходимости), кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, спортивных, массовых и деловых мероприятий, бассейнов, фитнес-клубов, предприятий сферы бытовых услуг, торгово-развлекательных комплексов и центров, в том числе многофункциональных.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России: в летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты. Власти Краснодарского края ранее сообщали, что регион планирует принять 385,6 тыс. путешественников в период предстоящих новогодних праздников. Из них большая часть посетит Сочи - 236,3 тыс. человек, Анапу - 34,2 тыс. и Геленджик - 21,4 тыс. На предстоящий зимний сезон курорты региона забронированы уже на 70%.

О конкурсе

Конкурс "Курортный олимп" проводится с 2005 года. Организатором выступает министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса "Лучший по профессии в индустрии туризма", организуемого Ростуризмом. В этом году участники соревнуются в 19 номинациях.