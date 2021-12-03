Турпоток в Краснодарский край за время пандемии сократился в пределах 3%

ГЕЛЕНДЖИК, 3 декабря. /ТАСС/. Сокращение туристического потока в Краснодарский край в условиях пандемии коронавируса достигло 3% в то время как зарубежные курорты за это время потеряли до 70% гостей. Об этом заявил в ходе награждения победителей краевого конкурса "Курортный Олимп-2021" председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в пятницу.

"В очень непростое время мы подводим итоги, более 16 млн человек отдохнули на курортах Краснодарского края. Это не рекорд: пик - 17,5 млн человек. Самым большим рекордом в этой ситуации является то, что в непростых условиях смогли организовать работу так, что сохранили трудовые коллективы в полном объеме, сокращение турпотока составило чуть более 3%, при том, как в отдельных европейских странах сокращение туристического потока составило более 70%", - сказал Бурлачко.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратил внимание на то, что Краснодарский край уже неоспоримо является круглогодичным курортом, так как 40% турпотока приходится на межсезонье. "Результат года считаю очень успешным. Если учесть, что мы сегодня на самом деле становимся круглогодичным курортом, это грандиозный успех, в этом и есть развитие и результат, мы мечтали об этом еще четыре года назад, а сегодня это реальность. С такими темпами, я считаю, мы добьемся еще больше успеха в санаторно-курортном комплексе Краснодарского края", - резюмировал глава региона.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Допандемийным рекордным годом для санаторно-курортного комплекса был 2019, когда край принял 17,3 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса в Краснодарском крае в 2020 году действовал режим карантина.

Власти Краснодарского края ранее сообщали, что регион планирует принять 385,6 тыс. путешественников в период предстоящих новогодних праздников. Из них большая часть посетит Сочи - 236,3 тыс. человек, Анапу - 34,2 тыс. и Геленджик - 21,4 тыс. На предстоящий зимний сезон курорты региона забронированы уже на 70%.

Конкурс "Курортный олимп" проводится с 2005 года. Организатором выступает министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса "Лучший по профессии в индустрии туризма", организуемого Ростуризмом. В этом году участники соревнуются в 19 номинациях.