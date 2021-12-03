Отстраненных из-за ограничений учителей в свердловских школах заменят студенты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Более 200 студентов Уральского государственного педагогического университета заменят в школах учителей, временно отстраненных от работы из-за ограничений, связанных с требованиями по вакцинации. Об этом сообщили в департаменте информационной политики в пятницу.

"Более 200 студентов старших курсов Уральского государственного педагогического университета пришли в свердловские школы на время действия ограничений, связанных с обязательной вакцинацией работников образования. Они будут замещать педагогов, временно отстраненных от работы в соответствии с требованием Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, всем руководителям муниципальных управлений образования поручили разработать тактику действий на случай, если в школе возникает проблема из-за отстранения педагога.

Ранее в департаменте информационной политики сообщили ТАСС, что почти 3% школьных учителей и сотрудников допобразования Свердловской области временно отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации от коронавируса. Всего в Свердловской области более 38 тыс. педагогов.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий жителей. По данным на 3 декабря, в регионе за сутки зарегистрировали 697 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 181 368, выписали 158 264 человека, умерли 8 525. По данным заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова на 24 ноября, более 55% взрослых жителей области вакцинированы.