В Москве наградили лауреатов конкурса-смотра "Город для всех"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Торжественное награждение лауреатов конкурса-смотра "Город для всех" в пятницу состоялось в Москве. По решению оргкомитета, лауреатами стали 30 организаций, передает корреспондент ТАСС.

"Третьего декабря - день особенных людей. Мы по сложившейся традиции нашего города обращаем особое внимание на те проблемы и задачи, которые необходимо решить для того, чтобы сделать жизнь этих людей более комфортной", - сказал руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак на церемонии награждения, добавив, что в Москве более 1 млн человек с особенностями.

"Конкурс, в котором вы, уважаемые друзья, стали лауреатами и победителями, проводится в Москве уже более 10 лет - с 2009 года. По нашему глубокому убеждению, благодаря этому есть акцент через этот конкурс, меняется сознание. Поэтому люди начинают относиться по другому", - сказал Стружак.

Смотр-конкурс "Город для всех" проводится ежегодно в рамках реализации государственной программы "Социальная поддержка жителей города Москвы". Мероприятие проходило в два этапа: окружной и городской. Победителей отбирали в девяти номинациях.

В пресс-службе добавили, что основным критерием при отборе лауреатов конкурса является степень комфортности и доступности учреждений для инвалидов. Жюри также оценивали эстетику и дизайн решений. В этом году больше всего заявок прислали организации из Центрального, Северо-Западного и Северного административных округов.

Награждение 30 организаций, которые стали лауреатами, прошло в Белом зале мэрии Москвы. Среди них: общество с ограниченной ответственностью кинокомпания "Парадиз Продакшенз", Государственный музей А. С. Пушкина, центр социального обслуживания "Алексеевский" филиал "Марьина Роща", благотворительное медицинское частное учреждение "Детский хоспис "Дом с маяком" и другие.