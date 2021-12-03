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Минпросвещения выпустит цифровой образовательный контент по 41 предмету до 2024 года

Как сообщили в ведомстве, также ведется активная работа по подготовке кадров для цифровой экономики

ИННОПОЛИС, 3 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения РФ выпустит цифровой образовательный контент по 41 предмету до 2024 года. Об этом на форуме о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days в Татарстане сообщил в пятницу директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения РФ Андрей Горобец.

"Цифровой образовательный контент важен. Он нужен и показал себя достаточно хорошо в эпоху пандемии. С этой стороны министерство проводит работу. Мы в этом году выпускаем восемь комплектов, это восемь предметов будет. А до 2024 года - это 41 предмет, который охватит всю линейку образовательных предметов с первого по 11-й классы", - сказал Горобец.

Также ведется активная работа по подготовке кадров для цифровой экономики. "Для педагогов созданы все условия, чтобы понять и воспринять цифру. Для этого сейчас и министерство, и подведомственные организации министерства, и субъекты РФ в полной мере проводят работу по обучению педагогов и подготовке их в новую эпоху", - сказал Горобец.

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