Самолет с российскими туристами вылетел из Кейптауна в Москву

ПРЕТОРИЯ, 3 декабря. /ТАСС/. Самолет с российскими туристами на борту вылетел в пятницу из города Кейптаун в Москву. Об этом сообщил ТАСС представитель генерального консульства РФ в Кейптауне.

"Самолет только что вылетел, в нем находятся 62 российских туриста, - отметил дипломат. - Будет промежуточная посадка в эфиопской столице Аддис-Абебе".

Возвратный чартерный рейс, который обслуживает крупнейшая авиакомпания Африки - Ethiopian Airlines, организован при содействии посольства РФ в Претории и генконсульства в Кейптауне. Через шесть часов 30 минут самолет должен приземлиться в Аддис-Абебе и еще через час вылететь в Москву. Прибытие рейса ожидается 4 декабря в аэропорт Домодедово в 08:15. Стоимость одного билета составляла 21 268 рандов ($1 335). Для посадки на борт и транзита ПЦР-тест был не нужен.

Аддис-Абеба стала главным транзитным центром для зарубежных туристов, которые спешат покинуть ЮАР в связи с распространением на территории страны омикрон-штамма коронавируса.

Ситуация с туристами стабилизировалась

Ряд крупнейших авиакомпаний мира приостановил с 25 ноября полеты в ЮАР из-за появления на юге Африки омикрон-штамма коронавируса. В результате не все желающие, включая туристов из России, могли экстренно покинуть страну. Аэропорты наводнили толпы отдыхающих, стремившихся, порой безуспешно, купить билеты на любые рейсы из ЮАР. Однако к 1 декабря ситуация существенно улучшилась, так как часть авиакомпаний пересмотрела решение о прекращении полетов и возобновила рейсы из страны на юге Африки. Сейчас дефицита билетов на самолеты из ЮАР нет, однако их стоимость значительно возросла.

По оценке российских дипломатов, на момент выявления омикрон-штамма коронавируса в ЮАР находилось до 1,5 тыс. российских туристов. Многие из них уже покинули страну. Согласно оценкам, сейчас в ЮАР находятся менее 300 туристов и отдыхающих, которые имеют у себя на руках билеты с вылетом позднее в декабре и январе. Организованных российских туристов в ЮАР нет. Для поездок в ЮАР россиянам не требуется виза. Прямого авиасообщения между городами РФ и ЮАР нет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению. Эпицентром распространения омикрон-штамма COVID-19 является сейчас ЮАР, где насчитывается несколько тысяч человек, инфицированных этим вариантом коронавируса. На текущий день присутствие омикрон-штамм выявлено почти в 30 странах мира.