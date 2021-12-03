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Пандемия COVID-19

Курганские власти ограничили вход без QR-кода в некоторые магазины региона

Посещать магазины площадью более 1 тыс. кв. м, где продаются авто, мебель, сантехника и стройматериалы, можно также со справкой о перенесенном COVID-19 или ПЦР-тестом

ТАСС, 3 декабря. Курганские власти приняли решение о запрете посещения автомобильных, мебельных и строительных магазинов площадью более тысячи квадратных метров без QR-кода о вакцинации от коронавируса, справки о перенесенном ковиде или отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе губернатора области.

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Ранее ограничение также было введено для посещения торгово-развлекательных центров, объектов общественного питания, санаториев и гостиниц, салонов красоты, парикмахерских, бань и саун, прачечных и других объектов.

"С сегодняшнего дня курганцам запрещено посещать магазины площадью более 1 000 кв. м, где продаются авто, мебель, сантехника и стройматериалы, без QR-кода о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или ПЦР-теста", - сказали в пресс-службе.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировано почти 46 тыс. случаев заражения коронавирусом. Здесь продолжают действовать запрет на проведение в организациях общепита развлекательных мероприятий, ограничение по числу участников банкетов и поминальных обедов (не более 10 человек), введенные ранее "фильтры безопасности", режим самоизоляции гражданами старше 60 лет и ряд других ограничений.

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