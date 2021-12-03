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Погасший в 1941 году керосиновый фонарь зажгли в Ялте в День неизвестного солдата

Его нашли несколько недель назад на месте сражения под Севастополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Керосиновый фонарь, погасший в 1941 году, обнаруженный несколько недель назад на месте сражения под Севастополем, зажгли в День неизвестного солдата у Вечного огня в Ялте, сообщила в пятницу в своем Telegram-канале глава ялтинской администрации Янина Павленко.

"Сегодня, в День неизвестного солдата, у Вечного огня зажгли керосиновый фонарь, огонь которого погас в декабре 1941 года. Его нашли буквально несколько недель назад на месте сражения под Севастополем. Фонарь уцелел, за 80 лет сохранился даже фитиль. И теперь его огонь также горит в память о тех, кто сражался за нас", - написала Павленко.

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими захватчиками. С ноября 1941-го по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя - последнего советского форпоста в Крыму. Все время оккупации на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики. Крым освободили весной 1944 года.

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