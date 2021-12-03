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Пандемия COVID-19
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У двух прилетевших в РФ из ЮАР пассажиров выявили положительный ПЦР-тест на коронавирус

В Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты устанавливают, каким штаммом заразились эти люди
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. ПЦР-тест на коронавирус у двух пассажиров, прилетевших в Россию из ЮАР, дал положительный результат, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. В настоящий момент специалисты устанавливают, каким штаммом заразились эти люди.

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"У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилете, в настоящее время госпитализированы. Биологический материал от пассажиров исследуется в двух научно-исследовательских лабораториях. Информация о штаммовой принадлежности коронавирусной инфекции устанавливается", - говорится в сообщении.

Пассажиры из ЮАР, среди которых выявили заразившихся коронавирусом, изолированы на 14 дней.

"Проведено экспресс-тестирование пассажиров и организовано ежедневное ПЦР-тестирование, для медицинского наблюдения граждане изолированы на 14 дней. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

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