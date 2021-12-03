Доля участвующих в волонтерских проектах россиян выросла за семь лет в пять раз

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Доля россиян, хотя бы раз в год участвующих в волонтерских и благотворительных проектах, выросла за семь лет в пять раз - до 15% населения страны. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании совета Торгово-промышленной палаты РФ в рамках международного форума гражданского участия "Мы вместе".

"Популярность волонтерства, отношение к волонтерству в России улучшается на глазах. Семь лет назад в волонтерских и добровольческих проектах принимало участие 3% населения, сейчас хотя бы раз в год участие в каких-то волонтерских, благотворительных проектах принимает 15%. Это колоссальный рост - в пять раз", - сказал Кириенко.

Он добавил, что в волонтерской акции "Мы вместе" приняли участие почти 10 тыс. компаний. "Кто-то выделял средства сотнями миллионов и миллиардами, кто-то выделял 10 тыс. рублей, но иногда для этого нового предпринимателя эти 10 тысяч рублей дороже и значат больше, чем для крупных гигантов миллиарды. У нас помощь в рамках акции "Мы вместе" получили более 6,5 млн человек", - подчеркнул Кириенко.

Он также поблагодарил представителей бизнеса, которые во время пандемии коронавируса продолжали помогать гражданам, хотя пандемия создала "компаниям массу проблем". Кириенко отметил, что "тем дороже и ценнее является позиция компаний" вне зависимости от размера, которые принимают на себя такую социальную ответственность. "Это не юридическая, а внутренняя, человеческая ответственность", - сказал он.

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит в преддверии Дня добровольца со 2 по 5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Форум проводится в России с 2015 года, в этом году пройдет под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Деловая программа форума включает семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье" и "Спорт". С лекциями и мастер-классами выступят более 150 спикеров, представляющих органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ. Центральным событием форума станет торжественная церемония вручения международной премии #МыВместе.